Конкурент Луніна пропустив курйозний гол, після якого Андрій повинен отримати шанс: відео

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Хорді Масіп
Хорді Масіп / twitter.com/realvalladolid

Іспанський воротар "Вальядоліда" Хорді Масіп допустився жахливої помилки в матчі Ла Ліги проти "Алавесу". Масіп – головний конкурент українця Андрія Луніна за місце в основному складі.

На 32 хвилині матчу, коли "Алавес" вже перемагав 1:0, Масіп пропустив курйозний гол.

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Після подачі зі штрафного Хорді вирішив зафіксувати м'яч у своїх руках. 30-річному іспанцю ніхто не заважав.

Та дивним чином Масіп випустив м'яч зі своїх рук, після чого той залетів у ворота – 2:0.

Відео курйозного голу

У другому таймі "Вальядолід" пропустив третій гол. За "Алавес" відзначився ексгравець "Карпат" Лукас Перес, встановивши підсумковий результат 3:0.

Після 13 турів "Вальядолід" набрав 17 очок та посідає 13 сходинку в турнірній таблиці.

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Українець Андрій Лунін перейшов у "Вальядолід" влітку з мадридського "Реала" на правах оренди. Та досі Андрій так і не дебютував за новий клуб.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
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