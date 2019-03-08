Конкурент українця Луніна в "Реалі" відзначився ганебним вчинком в Іспанії

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Тібо Куртуа
Тібо Куртуа / Фото з відкритих джерел

Воротар "Реала" Тібо Куртуа взяв участь в інциденті з фотографом в мадридській провінції Боаділья-дель-Монте.

Куртуа переслідували папарацці, що вивело бельгійця з себе, в результаті чого він кинув якийсь предмет в автомобіль одного з кореспондентів, завдавши транспортному засобу шкоди.

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Після цього Куртуа спробував сховатися, але за ним послідував фотограф, який сфотографував номерний знак його авто і викликав поліцію.

Правоохоронці по базі встановили, що цей номер належить автомобілю Куртуа, однак представник ЗМІ вирішив не писати на гравця заяву.

Тібо Куртуа став гравцем "галактікос" влітку 2018 року і витіснив з основного складу Кейлора Наваса, який виграв у Мадриді три Ліги чемпіонів.

Спорт 24 писав, що за сумою двох матчів "Реал" поступився "Аяксу" з рахунком 3:5 і вилетів з Ліги чемпіонів.

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Теги: Спорт Футбол Реал Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
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