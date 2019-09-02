Коноплянка може перейти в "Шахтар"

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка

Донецький "Шахтар" близький до того, щоб підписати півзахисника збірної України Євгена Коноплянку.

Відповідну інформацію озвучив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо. При цьому деталі переходу не називаються.

"Шальке", якому належать права на гравця, ціле літо намагався продати Коноплянку. Українець був близький до того, щоб продовжити кар'єру в турецькому "Бешикташі", однак сторони не зуміли домовитися.

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У "Шахтарі" Коноплянка може замінити Тайсона, який заявив про намір покинути "гірників". Один з претендентів – італійський "Мілан". Також гравця хотіла купити й "Рома", куди перейшов екс-тренер "Шахтаря" Фонсека. Однак "гірники" відмовилися продавати футболіста за меншу суму, аніж вказана в його контракті – 30 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євген Коноплянка Шахтар
Джерело: 24 канал
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