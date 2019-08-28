Коноплянка несподівано може продовжити кар'єру у відомому італійському клубі

"Сампдорія" зацікавлена ​​в переході півзахисника "Шальке" та збірної України Євгена Коноплянки.

Однак трансферу можуть перешкодити занадто високі запити українця із зарплати, повідомляє tuttomercatoweb.com.

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Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що 29-річний Коноплянка підпише з "Бешикташем" контракт на 4 роки і буде заробляти 2,5 мільйона євро. Однак, його трасфер зірвався.

У "Шальке" Євген перейшов майже за 13 мільйонів євро, відтак на Євгені німці втрачають близько 10 мільйонів євро. Контракт українця з "Шальке" чинний до кінця сезону 2019/20.

Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро. За час, який Коноплянка провів у "Шальке", він зіграв 78 матчів, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач. Євгену не вдалося стати основним гравцем "Шальке".

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До слова, "Сампдорія" розпочала новий сезон в Серії А розгромною домашньою поразкою від "Лаціо" (0:3).