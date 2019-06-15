Коноплянка узгодив із "Фенербахче" умови контракту: скільки може заробляти вінгер
Коноплянка пакує валізи до Стамбулу, а Лунін готується до чергової оренди. На українських зірок, які виступають за кордоном чекає гаряче літо. Євген Коноплянка, уже вдарив по руках із "Фенербахче". Українець узгодив із турками трирічний контракт.
Вже навіть відомо, скільки може заробляти наш вінгер у новому клубі – два мільйони і сімсот тисяч євро на рік чистими, повідомляє Sporx. Останнє слово все ж за "Шальке", який прагне отримати від трансферу шість-сім мільйонів євро.
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Значно вагоміший цінник у ще одного представника збірної Руслана Маліновського, який дав добро на перехід у італійську "Аталанту", повідомляє Football Italia. Генк хоче за свого лідера двадцять мільйонів євро, бергамці не втрачають надії збити ціну.
Руслан Маліновський
До нових облич ймовірно доведеться звикати і голкіперу збірної України Андрію Луніну. Страж воріт мав шанс повернутись у свій основний клуб "Реал", зазначає AS. Утім вершковим, схоже, не вдасться позбутись влітку конкурента українця Кейлора Наваса. Керівництво королівського клубу не влаштовують фінансові аспекти розставання із костариканцем.
Андрій Лунін
Джерело: 24 канал
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