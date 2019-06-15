Коноплянка узгодив із "Фенербахче" умови контракту: скільки може заробляти вінгер

135 Читать новость на русском
Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Getty Images

Коноплянка пакує валізи до Стамбулу, а Лунін готується до чергової оренди. На українських зірок, які виступають за кордоном чекає гаряче літо. Євген Коноплянка, уже вдарив по руках із "Фенербахче". Українець узгодив із турками трирічний контракт.

Вже навіть відомо, скільки може заробляти наш вінгер у новому клубі – два мільйони і сімсот тисяч євро на рік чистими, повідомляє  Sporx. Останнє слово все ж за "Шальке", який прагне отримати від трансферу шість-сім мільйонів євро. 

Читайте також: Ми думали, що ти у збірній, – "Шальке" кумедно потролив Коноплянку

Значно вагоміший цінник у ще одного представника збірної Руслана Маліновського, який дав добро на перехід у італійську "Аталанту", повідомляє  Football Italia. Генк хоче за свого лідера двадцять мільйонів євро, бергамці не втрачають надії збити ціну.
 
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський
 
До нових облич ймовірно доведеться звикати і голкіперу збірної України Андрію Луніну. Страж воріт мав шанс повернутись у свій основний клуб "Реал", зазначає AS. Утім вершковим, схоже, не вдасться позбутись влітку конкурента українця Кейлора Наваса. Керівництво королівського клубу не влаштовують фінансові аспекти розставання із костариканцем.
 
лунін
Андрій Лунін

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

blog_ava
Як місяць народження впливає на людину: тільки наукові дослідження
15 червня
10000
Теги: Новини України Євген Коноплянка Шальке Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
15 червня 23:22 Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
139
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 4345
Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
15 червня 22:22 Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
949
Україна – Південна Корея: відео голів фіналу Чемпіонату світу U-20
15 червня 20:03 Україна – Південна Корея: відео голів фіналу Чемпіонату світу U-20
3166
Зінченко вперше засвітив фото зі своєю дівчиною
15 червня 18:11 Зінченко вперше засвітив фото зі своєю дівчиною
1618
Новини
Більше новин
Залиште відгук