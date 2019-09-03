Коноплянка визначився з номером в донецькому "Шахтарі"

Український півзахисник Євген Коноплянка вибрав номер, під яким виступатиме у донецькому "Шахтарі".

Нагадаємо, Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар" з німецького "Шальке". Сума трансферу не розголошується. Контракт розрахований на три роки.

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У "Шахтарі" Коноплянка виступатиме під 15-им номером. Саме під ним він внесений в заявку клубу на сайті УПЛ.

Останнім гравцем, який виступав під цим номером, був захисник Валерій Бондаренко. Але він відправився в оренду в португальську "Віторію Гімарайшн".

Інші номери, під якими виступав Коноплянка в "Дніпрі", "Севільї", "Шальке" та збірній України – 10, 11 та 22 виявилися зайняті Мораесом, Марлосом та Матвієнком відповідно.

Ще один новачок команди – бразильський захисник Вітао – обрав собі номер 49.