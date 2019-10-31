Конор МакГрегор отримав суперника на бій у 2020 році
Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор отримав наступного суперника. Ірландець повертається в октагон 18 січня 2020 року.
Президент UFC Дейна Вайт розповів порталу TMZ, що Конор повинен битися в наступному поєдинку проти Дональда Серроне.
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Ми плануємо бій Конора з Дональдом Серроне. Третій номер рейтингу проти п'ятого. 18 січня в Лас-Вегасі,
– заявив Вайт.
Раніше МакГрегор повідомив, що повертається в октагон 18 січня. Його бій відбудеться у Лас-Вегасі (США). Анонсуючи повернення в октагон, Конор не став розкривати ім'я свого наступного суперника.
Останній бій МакГрегор провів на UFC 229, де програв чемпіону UFC у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову больовим прийомом у четвертому раунді.
Після бою сталася сутичка й обох бійців дискваліфікували на 6 місяців. Після цього МакГрегор оголосив про закінчення кар'єри, а згодом її відновлення. Боїв у рамках UFC він більше не проводив.
Хто такий Дональд Серроне? 36-річний американський боєць змішаних бойових мистецтв і колишній професійний кікбоксер, який виступає під егідою UFC в легкій ваговій категорії. Серроне провів 49 поєдинків, здобув 36 перемог та зазнав 13 поразок.