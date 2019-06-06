Конор МакГрегор оголосив про повернення в UFC

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Конор МакГрегор повертається в октагон
Конор МакГрегор повертається в октагон / Sportbox

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор готовий повернутися в октагон. Про це сам ірландець заявив у себе в twitter.

МакГрегор опублікував пост, де сказав, що має 11 боїв в UFC, і додав, що "наступний – 12-ий".

Цілком ймовірно, що Конор МакГрегор може провести бій і проти Хабіба Нурмагомедова. Росіянин проведе бій проти тимчасового володаря титулу Дастіна Пор'є (25-5, 1 NC). Поєдинок офіційно відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

Хто такий Конор МакГрегор?30-річний ірландський спортсмен – один з найпопулярніших бійців UFC. Загалом він провів 25 поєдинків, здобувши 21 перемогу 18 з яких достроково, і зазнав чотири поразки. Перший чемпіонський титул UFC Макгрегор здобув у 2015 році. Також спортсмен став першим в історії бійцем організації, який одночасно володів двома титулами у різних вагових категоріях: напівлегкій та легкій.

Останній бій Конор МакГрегор провів 7 жовтня 2018 року проти Хабіба Нурмагомедова. У цьому бою росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Вже після бою обидва бійці взяли участь у сутичках. Тож МакГрегора та Нурмагомедова дискваліфікували – ірландця на шість місяців, Хабіба – на дев'ять місяців.

26 березня 2019 року Конор МакГрегор оголосив про закінчення кар'єри. Таке рішення він міг прийняти через підозру у зґвалтуванні. Хоча офіційного звинувачення спортсмену не висунули.

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Теги: Спорт Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства
Джерело: 24 канал
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