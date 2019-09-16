Конор МакГрегор проведе бій вперше після поразки Нурмагомедову

56 Читать новость на русском
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / twitter.com/TheNotoriousMMA

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор повертається в октагон. Боєць змішаних єдиноборств повідомив дату повернення.

У своєму офіційному твіттері Конор МакГрегор написав "Дублін, 14 грудня". Ймовірно, це дата повернення Конора.

Дивіться також: Конор МакГрегор одягнув футболку "Шахтаря": фото

Поки свій останній бій МакГрегор провів на UFC 229, де програв чемпіону UFC у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову больовим прийомом у четвертому раунді.

Після їх бою сталася сутичка. Закінчилося все тим, що обох бійців дискваліфікували на 6 місяців. Вже після цього МакГрегор встиг оголосити про закінчення кар'єри, а згодом її відновлення. Однак боїв у рамках UFC він більше не проводив.

Хабіб же нещодавно здобув перемогу над Дастіном Пор'є за звання чемпіона світу UFC у легкій вазі. Конор відразу про себе нагадав і кинув виклик росіянину на бій-реванш.

blog_ava
Деяких, хто вибивається з оркестру "Слуги народу", попереджають телефонними дзвінками, – Лещенко
сьогодні
3935
Теги: Спорт Новини Спорту Конор МакГрегор Змішані єдиноборства MMA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
сьогодні 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця 613
Роман Яремчук знову забив за "Гент": відео
15 вересня 20:03 Роман Яремчук знову забив за "Гент": відео
727
Вісенте Гомес дебютував на чолі "Олімпіка" яскравою нічиєю з "Маріуполем": відео
15 вересня 15:50 Вісенте Гомес дебютував на чолі "Олімпіка" яскравою нічиєю з "Маріуполем": відео
162
Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду
14 вересня 23:05 Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду
1651
"Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
14 вересня 19:22 "Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
645
Новини
Більше новин
Залиште відгук