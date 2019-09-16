Конор МакГрегор проведе бій вперше після поразки Нурмагомедову
Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор повертається в октагон. Боєць змішаних єдиноборств повідомив дату повернення.
У своєму офіційному твіттері Конор МакГрегор написав "Дублін, 14 грудня". Ймовірно, це дата повернення Конора.
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Поки свій останній бій МакГрегор провів на UFC 229, де програв чемпіону UFC у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову больовим прийомом у четвертому раунді.
Після їх бою сталася сутичка. Закінчилося все тим, що обох бійців дискваліфікували на 6 місяців. Вже після цього МакГрегор встиг оголосити про закінчення кар'єри, а згодом її відновлення. Однак боїв у рамках UFC він більше не проводив.
Хабіб же нещодавно здобув перемогу над Дастіном Пор'є за звання чемпіона світу UFC у легкій вазі. Конор відразу про себе нагадав і кинув виклик росіянину на бій-реванш.
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