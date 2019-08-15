Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі: відео

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор знову потрапив у неприємний інцидент. Цього разу він вдарив в обличчя чоловіка, який відмовився випити його віскі.

Інцидент трапився в одному з барів Дубліна MarbleArch ще 6 квітня. Тоді були різні версії бійки. Однак лише зараз TMZ опублікувало відео, яке дещо роз'яснює ситуацію.

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На відео видно, як чоловіки п'ють у барі. Після цього туди заходить Конор МакГрегор. Він вирішив усіх пригостити віскі власного виробництва Proper Twelve. Однак один з чоловіків відмовляється. Коли МакГрегор ще раз поставив перед ним склянку з віскі, літній чоловік ще раз відповів відмовою. За це Конор МакГрегор вдарив його лівою рукою в голову.

Забіяку одразу вивели з бару двоє інших чоловіків.

Відео бійки Конора МакГрегора у барі

Розслідування цієї справи проводить поліція Дубліна. Але результати поки невідомі.

В останній раз в октагон Макгрегор виходив у жовтні 2018 року, поступившись Хабібу Нурмагомедову. Після бою Хабіб напав в залі на одного з тренерів Конора. Після цього він був дискваліфікований на тривалий термін. 26 березня 2019 року Конор МакГрегор заявив про закінчення кар'єри. Однак, вже за пару днів МакГрегор повідомив, що повертається в октагон.

МакГрегор часто потрапляє в скандали. У березні 2019 року стало відомо про його звинувачення у зґвалтуванні, яке сталося ще у грудні 2018 року. Про інцидент було відомо майже відразу, проте, ірландські ЗМІ за законом не мають права розголошувати імена підозрюваних в подібних злочинах, поки не мають судового вироку. Жінка заявила у поліцію, що МакГрегор здійснив над нею сексуальне насильство. Інцидент стався в дублінському готелі "Бікон". МакГрегор час від часу заїжджає в цей готель і винаймає там весь верхній поверх. Останній візит Конора в "Бікон" припав якраз на грудень 2018-го.

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Одна з останніх скандальних ситуацій привела до того, що МакГрегор викинув телефон свого фаната.