Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал

Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор потрапив у черговий скандал. Він став учасником бійки в пабі, в ході якої Конор вдарив іншого відвідувача закладу.

Бійка сталася в суботу, 6 квітня, в пабі MarbleArch в Дубліні. Правоохоронці почали розслідувати інцидент і незабаром можуть допитати Макгрегора.

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На даний момент відомо, що бійка почалася після того, як під час виступу МакГрегора на сцені один з відвідувачів пабу крикнув, що Конора побили росіяни (Хабіб Нурмагомедов і його команда, – ред.).

У свою чергу, чоловік, якого нібито вдарив МакГрегор, заявив, що у нього з бійцем виникла словесна перепалка, після чого почалася бійка. "МакГрегор поводився зухвало в пабі, одній людині це не сподобалося, і він пішов говорити з ним", – розповів один з очевидців.

Останнім часом у Конора МакГрегора часто виникають проблеми із законом. Одна з останніх ситуацій привела до того, що МакГрегор викинув телефон свого фаната, за що його чекає суд, перше засідання якого відбудеться у середу, 10 квітня.

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В останній раз в октагон Макгрегор виходив у жовтні 2018 року, поступившись Хабібу Нурмагомедову. Після бою Хабіб напав в залі на одного з тренерів Конора. Після цього він був дискваліфікований на тривалий термін. Дискваліфікація Нурмагомедова закінчується влітку 2019 року.

26 березня 2019 року Конор МакГрегор заявив про закінчення кар'єри. Однак, вже за пару днів МакГрегор повідомив, що повертається в октагон. Тож його слова можна зрозуміти як готовність знову битися. Зважаючи, що він і надалі підтримував форму, проводячи спаринги.

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