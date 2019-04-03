Конору МакГрегору пригрозили через образливий пост про дружину Хабіба Нурмагомедова

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / LowKick MMA

Скандал навколо Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова лише набирає обертів. Але цього разу ірландець дещо перейшов межу.

Якщо попередня його реакція на пост Хабіба в Instagram могла викликати лише додатковий ажіотаж навколо їх протистояння, то цього разу Конор вирішив перейти до образ дружини та релігії.

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Спочатку МакГрегор виклав фото з весілля Хабіба у twitter, підписавши його, що "твоя дружина – рушник". 

Однак згодом він прибрав це повідомлення. Та вже було пізно. Воно викликало чималу негативну реакцію. Менеджер Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз в Twitter прокоментував образливий пост.

"Говорячи лайно, він образив чужу дружину та висміяв її релігію і переконання. Він не розуміє, що цим образив 1,5 мільярда мусульман. Чіпати релігію або сім'ю – це табу. Ти попав, Конор, подивимося, що тепер скажуть ЗМІ. Ти насильник і су**а", – написав Алі Абдель-Азіз.

Щодо останньої фрази, мова йде про те, що Конора МакГрегора звинуватили у сексуальному насиллі. Справу розслідує поліція Ірландії, адже це сталося у Дубліні на початку 2019 року.

Сам Хабіб Нурмагомедов поки ніяк не відреагував на повідомлення Конора МакГрегора.

Конор МакГрегор vs Хабіб Нурмагомедов Бій між ними відбувся 6 жовтня 2018 року. Тоді Хабіб Нурмагомедов переміг Конора МакГрегора. Росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Після бою Хабіб напав на глядачів. Його забрала поліція. Через бійку одразу після бою їм не виплатили увесь гонорар. Також суперникам загрожувала дискваліфікація. Після цього МакГрегор офіційно заявив про закінчення кар'єри.

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA
Джерело: 24 Канал
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