Копа Америка: збірна Чилі в яскравому стилі розгромила Японію (відео)

У матчі першого туру групового етапу Кубка Америки збірна Чилі розгромила команду Японії з рахунком 4:0.

Японія – Чилі 0:4

Голи: Пульгар, 41, Е.Варгас, 54, 83 А.Санчес, 82

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Початок розгрому гостей Кубка Америки чилійці поклали на 41-й хвилині, коли півзахисник "Болоньї" Пульгар після подачі кутового виграв другий поверх і без шансів для воротаря пробив в ближній кут.

У другому таймі за справу взялися головні зірки "червоних". Варгас на 54-й хвилині завдяки рикошету подвоїв перевагу чилійців, а в кінцівці матчу номінальні гості ще двічі розкрили оборону Японії. Санчес на дальній штанзі головою замкнув подачу з правого флангу, а Варгас після виходу один на один перекинув воротаря.

Наразі Чилі із Уругваєм перебувають на першій сходинці турнірної таблиці групи С, у них по 3 очка.

Відео голів та огляд матчу Японія – Чилі

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