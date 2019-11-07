Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" грає матч Ліги Європи проти "Копенгагена". Матч у Данії – у четвер, 7 листопада. Початок о 19:55. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Для "Динамо" матч проти "Копенгагена" матиме визначальне значення в боротьбі за перемогу у групі Ліги Європи та виходу в 1/16 фіналу турніру. Поразка значно погіршить шанси. Тим більше, що кияни прагнутимуть реванш за домашній матч, коли "Копенгаген" забив вже на 85 секунді гри.

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Перед цим матчем обидві команди серед лідерів своєї групи. Однак вони мають лише по 5 очок, водночас третій "Мальме" має чотири очки. Тож після цього туру позиції у квартеті можуть змінитися.