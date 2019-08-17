Корейських ковзанярів дискваліфікували на шість місяців за розпивання алкоголю на стадіоні

П'ять корейських ковзанярів дискваліфіковані на шість місяців за розпивання алкоголю на стадіоні. Також вони змушені були здійснити громадські роботи.

Інцидент трапився 27 червня в Національному тренувальному центрі. Алкоголь розпивали срібний призер Сочі-2014 у командній першості Кім Чхоль Мін, бронзовий призер Пхенчхана-2018 на 1000 метрів Кім Тхе Юн, а також Кім Джун Хо, Кім Джин З і Але Джун Су. Згідно з правилами, алкоголь заборонено розпивати у тренувальних центрах, пише insidethegames.

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Спочатку Федерація ковзанярського спорту Південної Кореї дискваліфікувала спортсменів на два місяці. Однак під тиском суспільства Національний олімпійський комітет Південної Кореї збільшив відсторонення до шести місяців. Також спортсменам заборонено займатися в Національному тренувальному центрі, і вони не поїдуть на збори до Канади.

Також всі п'ятеро покарані цілодобово громадських робіт.

Тренер Лі Ін-сик отримав дискваліфікацію на місяць.