Корейських ковзанярів дискваліфікували на шість місяців за розпивання алкоголю на стадіоні

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Кім Тхе Юн
Кім Тхе Юн / Getty Images

П'ять корейських ковзанярів дискваліфіковані на шість місяців за розпивання алкоголю на стадіоні. Також вони змушені були здійснити громадські роботи.

Інцидент трапився 27 червня в Національному тренувальному центрі. Алкоголь розпивали срібний призер Сочі-2014 у командній першості Кім Чхоль Мін, бронзовий призер Пхенчхана-2018 на 1000 метрів Кім Тхе Юн, а також Кім Джун Хо, Кім Джин З і Але Джун Су. Згідно з правилами, алкоголь заборонено розпивати у тренувальних центрах, пише insidethegames.

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Спочатку Федерація ковзанярського спорту Південної Кореї дискваліфікувала спортсменів на два місяці. Однак під тиском суспільства Національний олімпійський комітет Південної Кореї збільшив відсторонення до шести місяців. Також спортсменам заборонено займатися в Національному тренувальному центрі, і вони не поїдуть на збори до Канади.

Також всі п'ятеро покарані цілодобово громадських робіт.

Тренер Лі Ін-сик отримав дискваліфікацію на місяць.

 

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Теги: Спорт Південна Корея
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