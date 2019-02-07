Костюк принесла перше очко збірній України у матчі Кубка Федерації з Болгарією

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Марта Костюк
Марта Костюк / ФТУ

7 лютого у Польщі стартував другий день турніру Кубка Федерації з тенісу в Групі 1 Євро-Африканської зони, де збірна України зустрічається з командою Болгарії.

Марта Костюк – Ізабелла Шинікова 2:0 (7:5, 6:4)

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Жіноча національна збірна Україна з тенісу вийшла вперед (1:0) у матчевій зустрічі проти команди Болгарії. У стартовому поєдинку Марта Костюк у двох сетах обіграла Ізабелу Шинікову – 7:5, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину і 13 хвилин. За цей час Костюк 3 рази подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок і виграла 7 геймів на прийомі. У свою чергу, болгарка зробив 1 ейс, зробила 5 "подвійних" і реалізувала 5 брейк-пойнтів.

Наступними на корт вийдуть Катерина Козлова і Вікторія Томова. А на пару заявлені Надія Кіченок і Марта Костюк – за Україну і Ізабелла Шинікова і Вікторія Томова – за Болгарію.

Спорт 24 писав, що 6 лютого збірна України програла Швеції на Кубку Федерації. У вирішальному протистоянні Надія Кіченок у парі з Мартою Костюк поступилися шведкам.

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Теги: Спорт Теніс Марта Костюк
Джерело: 24 Канал
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