Козлова майже 3 години билася з росіянкою на турнірі WTA в Австрії і вирвала перемогу

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / АП

Українська тенісистка Катерина Козлова вдало стартувала на турнірі WTA в австрійському Лінці. Катерина в 1/16 фіналу перемогла представницю Росії Анну Блінкову.

Анна Блінкова – Катерина Козлова 1:2 (1:6, 7:6, 6:7)

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У першому сеті 25-річна українка віддала росіянці тільки один гейм. Козлова, яка у рейтингу WTA на 83-й сходинці, зробила два брейки та виграла партію 6:1.

На старті другого сету росіянка, яка в рейтингу WTA посідає 66 місце, знову не змогла захистити свою подачу й Козлова повела 2:0. Блінкова зуміла відігратися, зробивши рахунок 3:3.

У виснажливому сьомому геймі на подачі Анни українка зуміла з шостої спроби зробити брейк та знову вийшла вперед. На матч Катерина подати з першого разу не змогла, програвши свою подачу – 5:5. Далі тенісистки обмінялися перемога на подачах одне одної. Українка мала матч-пойнти, але програла партію на тай-брейку.

Доля матчу вирішувалася у третьому сеті, де тенісистки оформили по 4 брейки й тільки по 2 рази зуміли відстояти свою подачу. Справа знову дійшла до тай-брейку, де сильнішою на цей раз виявилася українка. Матч тривав 2 години та 57 хвилин.

В 1/8 фіналу Козлова зіграє проти переможця пари Марія Саккарі – Штефані Феґеле.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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