Козлова поступилася у першому матчі Кубка Федерації за третє місце

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катерина Козлова програла стартовий поєдинок за третє місце в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Катерині Козловій не вдалося подати на перемогу у другій партії проти Магдалени Френх. Зі старту матчу українка заволоділа перевагою і повела 3:0. Полька зуміла зрівняти на трьох, але до кінця сету гейми вигравала тільки українка.

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У другому сеті українка з 0:2 вийшла вперед 5:3, але захистити подачу, коли подавала на матч, не зуміла. З 3:5 Френх взяла шість геймів поспіль і в підсумку з двома брейками в третьому сеті довела гру до перемоги.

Дівчата вдруге зустрілися на корті. У 2017 році представниця Польщі обіграла Козлову на турнірі ITF у Стамбулі. На другу одиночну гру заявлені Іга Свентек і Даяна Ястремська.

До слова, для збірних України і Польщі це друге протистояння в рамках Кубка Федерації. "Синьо-жовті" виграли їх зустріч в 2007 році.

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Спорт 24 повідомляв, збірна України з тенісу не змогла вийти до фіналу Кубка Федерації, хоча й обіграла Естонію.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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