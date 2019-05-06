Козлова єдиною серед українок пройшла до другого раунду турніру в Мадриді
Четверта ракетка України Катерина Козлова стартувала з перемоги в основній сітці на грунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.
Катерина Козлова – Чжан Шуай 2:0 (6:3, 6:2)
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У матчі першого кола Козлова обіграла китаянку Чжан Шуай. Для перемоги українській тенісистці знадобилося два сети – 6:3, 6:2.
Матч тривав 1 годину і 4 хвилини. За цей час українка зробила 1 ейс, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 брейк-пойнтів. У свою чергу, її суперниця 3 рази подала навиліт, допустила 4 "подвійні" і виграла 2 гейми на прийомі.
Таким чином, Козлова вдруге в кар'єрі подолала стартовий коло турніру серії Mandatory після Індіан-Уеллса 2018 року.
Цікаво, що з п'яти українських тенісисток, які стартували в основній сітці престижного турніру в Мадриді з призовим фондом понад сім мільйонів євро, далі зуміла пройти тільки Катерина Козлова.
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У другому раунді Катерина зустрінеться з Кароліною Плішковою, яка в драматичному матчі обіграла українку Даяну Ястремську.
Також сестра Кароліни Плішкової Крістіна вибила з боротьби українку Марту Костюк. Ще одна українка Леся Цуренко в першому колі програла четвертій ракетці світу Анжелік Кербер.
Найбільшим розчаруванням стала поразка Еліни Світоліної, яка не змогла подолати перше коло грунтових змагань у Мадриді, програвши представниці Франції Полін Пармантьє.