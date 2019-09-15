Красивий гол Маліновського у добірці найкращих відбору Євро-2020 за версією УЄФА: відео

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Красивий гол Маліновського у добірці найкращих відбору Євро-2020
Красивий гол Маліновського у добірці найкращих відбору Євро-2020 / GETTY IMAGES

Гол футболіста збірної України Руслана Маліновського включений до найкращих у вересневих матчах кваліфікації Євро-2020 за версією УЄФА.

Руслан Маліновський забив дальнім ударом на 61-й хвилині у ворота збірної Литви.

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Гол Руслана став останнім у поєдинку й дозволив "синьо-жовтим" відсвяткувати впевнену перемогу 3:0.

Всього Маліновський вже зіграв за збірну України 24 матчі. У його активі три голи та 5 результативних передач.

Наступний матч українська збірна знову проведе проти Литва. Цього разу команди зіграють у Харкові 11-го жовтня.

До слова: Шанси збірної України вийти на Євро-2020: прогноз букмекерів

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Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Євро-2020 Збірна України з футболу Литва – Україна
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