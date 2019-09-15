Красивий гол Маліновського у добірці найкращих відбору Євро-2020 за версією УЄФА: відео
Гол футболіста збірної України Руслана Маліновського включений до найкращих у вересневих матчах кваліфікації Євро-2020 за версією УЄФА.
Руслан Маліновський забив дальнім ударом на 61-й хвилині у ворота збірної Литви.
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Гол Руслана став останнім у поєдинку й дозволив "синьо-жовтим" відсвяткувати впевнену перемогу 3:0.
Всього Маліновський вже зіграв за збірну України 24 матчі. У його активі три голи та 5 результативних передач.
Наступний матч українська збірна знову проведе проти Литва. Цього разу команди зіграють у Харкові 11-го жовтня.
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