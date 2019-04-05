Красніков прокоментував конфлікт з Хацкевичем та продаж двох бразильців

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Євгеній Красніков
Євгеній Красніков / ua.tribuna.com

Віце-президент "Динамо" Євгеній Красніков, який у київському клубі відповідає за трансферну політику, розповів, чому клуб покинули бразильські футболісти Че Че й Вітор Буено.

У першу чергу Красніков запевнив, що в нього немає конфлікту з головним тренером киян Олександром Хацкевичем.

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"У мене чудові стосунки з Олександром Миколайовичем, і ці розмови не мають під собою ніяких підстав. Йде нормальний робочий процес. Протягом всього сезону хтось штучно роздуває чутки про наш нібито конфлікт.

Випускати чи ні футболіста на поле вирішує саме головний тренер. Олександр Хацкевич розраховував і розраховує на інших футболістів і це його повне право, як головного тренера. Саме тому "Динамо" продало Че Че і відпустило Буено. У нашого клубу великі цілі й завдання, ми підтримуємо головного тренера в його рішеннях.

Можливо, потрібно було врахувати бачення Хацкевича як фахівця, який особливу увагу приділяє грі в обороні й пресингу. За деякими своїми якостями ці гравці не вписувалися у його концепцію. Головне, що клуб не втратив фінансово. Якщо Буено дістався "Динамо" безкоштовно в рамках обміну, то за Че Че було заплачено 4,8 млн євро, а зараз ми продали його дорожче – за 5.5 млн євро", – цитує Краснікова Tribuna.com.

Разом з тим, Красніков заявив, що продовжить пропонувати президенту "Динамо" та головному тренеру бразильських гравців, оскільки вважає цей ринок найбільш перспективним.

Вітор Буено та Че Че підсилили "Динамо" влітку 2018-го року, проте так і не стали гравцями основного складу. Буено виходив у футболці "Динамо" тільки у трьох матчах. Че Че зіграв 16 матчів та віддав 1 результативну передачу. Обидва гравці перейшли у бразильський клуб "Сан-Паулу".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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