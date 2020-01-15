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Красуня Бех-Романчук показала фото з перших тернувань у новому році

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Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото зі своїх перших тренувань у 2020 році.

Світлини спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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До слова, у 2019 році спортсменка зі стрибків у довжину виборола чимало перемог для України. Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.

Ми вже почали тренуватися у 2020 році. А ви?
– підписала фото спортсменка.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
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