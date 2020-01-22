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Красуня Бех-Романчук зачарувала підтягнутою фігурою у яскравому спортивному костюмі

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Марина Бех-Романчук / instagram

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно веде свою сторінку в інстаграмі. Нещодавно спортсменка опублікувала чергове фото, на якому засвітила своє підтягнуте тіло.

На світлині спортсменка позує у спортивному холі. 

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Короткий топ і шорти підкреслюють підкачану фігуру легкоатлетки, а рожевий колір фуксі – її засмагу.

Бех-Романчук багато тренується, дівчина спеціалізується на стрибках у довжину і вже здобула чимало перемог для України. До прикладу, у 2019 році спортсменка Бех-Романчук стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики.

Помітно, що на фото спортсменка рекламує спортивні резинки. Це і справді непоганий спосіб для розминки або навіть повноцінних тренувань. Завдяки резинка можна добре підготувати своє тіло до тренажерного залу. Окрім того, їх можна використосувати як вдома, так і брати зі собою у подорож.

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Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новини Спорту Марина Бех-Романчук
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