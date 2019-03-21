"Кременчук" обіграв "Дніпро" та повів у серії плей-оф УХЛ

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"Кременчук" здолав "Дніпро"
"Кременчук" здолав "Дніпро" / УХЛ

П'ятий матч півфінальної серії плей-оф УХЛ між "Кременчуком" і херсонським "Дніпром" завершився з рахунком 4:1 на користь господарів.

"Кременчук" – "Дніпро" 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Рахунок в серії: 3:2

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Матч кременчужани почали з бажанням повести в серії і відразу почали пресингувати противника. На 12 хвилині зустрічі це вилилося в закинуту шайбу від Івана Савченка, який з близької відстані прошив Олега Петрова і відкрив рахунок в матчі.

У другій двадцятихвилинці "Дніпро" суттєво вирівняв гру, проте відіграти пропущену шайбу вони так і не змогли. А ось "містянам" змогли реалізувати свої моменти – Віктор Тютченко і Гліб Кривошапкін зробили рахунок 3:0 на табло і не залишили "Дніпру" шанси на перемогу.

У заключному відрізку матчу "Кременчук" тільки затвердив свою перевагу в матчі, відправивши у ворота Олега Петрова ще одну шайбу. Тільки на останніх секундах зустрічі Микита Макаріцький реалізував штрафний кидок і закинув єдину шайбу "Дніпра" в цьому матчі, встановивши підсумковий рахунок 4:1 на табло.

Шостий матч серії до чотирьох перемог команди зіграють в Херсоні 24 березня о 17:00.

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Теги: Спорт ХК "Дніпро" ХК "Кременчук" Хокей
Джерело: 24 Канал
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