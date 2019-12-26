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"Кременчук" впевнено здолав "Вовків"

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Кременчук – Крижані Вовки результат / УХЛ

У матчі 23 туру регулярного чемпіонату УХЛ "Кременчук" здобув впевнену домашню перемогу над "Крижаними Вовками".

Кременчук – Крижані Вовки 9:1

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"Кременчук" довів переможну серію до десяти матчів, розгромивши вдома "Крижаних Вовків" 9:1. За господарів шайби закидали: Орлов, Чердак, Серанов (двічі), Созонов (двічі), Пукс, Ворона, Кисельов.

У середині першого періоду "Кременчук" закинув три шайби. У другому періоді гості закинули шайбу престижу. Останні 5 хвилин періоду подарували аж 5 шайб у ворота гостей. Третій період вже ні нащо не впливав. Кременчук святкував впевнену перемогу.

В чемпіонаті впевнено лідирує "Кременчук", який набрав 59 очок в 22 матчах. На другому місці "Донбас" – 46 (21), "Дніпро" посідає третю позицію – 44 (21).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей
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