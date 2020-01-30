Кріштіану Роналду побив ще один рекорд, тепер у нього 200 мільйонів підписників в інстаграмі

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду 29 січня 2020 року перетнув позначку у 200 мільйонів підписників в інстаграмі. 34-річний футболіст є найпопулярнішим у світі користувачем цієї соціальної мережі, більше підписників має тільки акаунт самої Instagram.

Недалеко від Кріштіану Роналду співачка Аріана Гранде (вона має 173 мільйони підписників) і актор Дуейн Джонсон (170 мільйонів).

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Щодо футболістів, то тут на другому місці, звісно, лідер іспанської "Барселони" Ліонель Мессі – він має 141 мільйон фоловерів. Поруч із ним і нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен" Неймар, у того підписників 132 мільйони.

Цікаво, що найпопулярніший профіль в інстаграмі – це сторінка самої соціальної мережі Instagram. У неї понад 330 мільйонів підписників. Роналду не так вже й далеко до цієї позначки.

Перша десятка найпопулярніших акаунтів в інстаграмі (за кількістю підписників:

Instagram (@Instagram), 330 мільйонів.

Кріштіану Роналду (@cristiano), 200 мільйонів.

Аріана Гранде (@arianagrande), 172 мільйони.

Дуейн Джонсон (@therock), 169 мільйонів.

Селена Гомез (@selenagomez), 166 мільйонів.

Кайлі Дженнер (@kyliejenner), 158 мільйонів.

Кім Кардаш'ян (@kimkardashian), 157 мільйонів.

Ліонель Мессі (@leomessi), 141 мільйон.

Бейонсе (@beyonce), 141 мільйон.

Неймар (@neymarjr), 131 мільйон.

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