Кріштіану Роналду побив ще один рекорд, тепер у нього 200 мільйонів підписників в інстаграмі
Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду 29 січня 2020 року перетнув позначку у 200 мільйонів підписників в інстаграмі. 34-річний футболіст є найпопулярнішим у світі користувачем цієї соціальної мережі, більше підписників має тільки акаунт самої Instagram.
Недалеко від Кріштіану Роналду співачка Аріана Гранде (вона має 173 мільйони підписників) і актор Дуейн Джонсон (170 мільйонів).
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Щодо футболістів, то тут на другому місці, звісно, лідер іспанської "Барселони" Ліонель Мессі – він має 141 мільйон фоловерів. Поруч із ним і нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен" Неймар, у того підписників 132 мільйони.
Цікаво, що найпопулярніший профіль в інстаграмі – це сторінка самої соціальної мережі Instagram. У неї понад 330 мільйонів підписників. Роналду не так вже й далеко до цієї позначки.
Перша десятка найпопулярніших акаунтів в інстаграмі (за кількістю підписників:
- Instagram (@Instagram), 330 мільйонів.
- Кріштіану Роналду (@cristiano), 200 мільйонів.
- Аріана Гранде (@arianagrande), 172 мільйони.
- Дуейн Джонсон (@therock), 169 мільйонів.
- Селена Гомез (@selenagomez), 166 мільйонів.
- Кайлі Дженнер (@kyliejenner), 158 мільйонів.
- Кім Кардаш'ян (@kimkardashian), 157 мільйонів.
- Ліонель Мессі (@leomessi), 141 мільйон.
- Бейонсе (@beyonce), 141 мільйон.
- Неймар (@neymarjr), 131 мільйон.
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