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Кріштіану Роналду побив ще один рекорд, тепер у нього 200 мільйонів підписників в інстаграмі

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Кріштіану Роналду відтепер найпопулярніша людина в інстаграмі / Інстаграм Роналду

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду 29 січня 2020 року перетнув позначку у 200 мільйонів підписників в інстаграмі. 34-річний футболіст є найпопулярнішим у світі користувачем цієї соціальної мережі, більше підписників має тільки акаунт самої Instagram.

Недалеко від Кріштіану Роналду співачка Аріана Гранде (вона має 173 мільйони підписників) і актор Дуейн Джонсон (170 мільйонів).

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Щодо футболістів, то тут на другому місці, звісно, лідер іспанської "Барселони" Ліонель Мессі – він має 141 мільйон фоловерів. Поруч із ним і нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен" Неймар, у того підписників 132 мільйони. 

Цікаво, що найпопулярніший профіль в інстаграмі – це сторінка самої соціальної мережі Instagram. У неї понад 330 мільйонів підписників. Роналду не так вже й далеко до цієї позначки. 

Перша десятка найпопулярніших акаунтів в інстаграмі (за кількістю підписників:

  • Instagram (@Instagram), 330 мільйонів. 
  • Кріштіану Роналду (@cristiano), 200 мільйонів. 
  • Аріана Гранде (@arianagrande), 172 мільйони. 
  • Дуейн Джонсон (@therock), 169 мільйонів. 
  • Селена Гомез (@selenagomez), 166 мільйонів. 
  • Кайлі Дженнер (@kyliejenner), 158 мільйонів. 
  • Кім Кардаш'ян (@kimkardashian), 157 мільйонів. 
  • Ліонель Мессі (@leomessi), 141 мільйон. 
  • Бейонсе (@beyonce), 141 мільйон. 
  • Неймар (@neymarjr), 131 мільйон.  

Нагадаємо, Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу і це відео стало вірусним

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Ювентус Instagram LifeStyle Новини Спорту Новини LifeStyle
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