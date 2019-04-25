Кріштіану Роналду презентував колекцію спідньої білизни у стилі супергероїв з коміксів: фото
Португальський нападник Кріштіану Роналду активно розвиває свою торгову марку CR7. Цього разу він знявся у рекламі спідньої білизни.
Роналду виклав у себе в Instagram фото нової колекції спідньої білизни. Оформлення виконано у стилі супергероїв з коміксів. А сама презентація збіглася з виходом нової частини екранізації коміксів "Месники: Завершення".
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Роналду позує на фоні стіни, де написані Power (Сила), Strength (Міць), Belief (Віра) та CR7
Джерело: 24 канал
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