Кріштіану Роналду презентував колекцію спідньої білизни у стилі супергероїв з коміксів: фото

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Роналду часто рекламує свою серію спідньої білизни
Роналду часто рекламує свою серію спідньої білизни

Португальський нападник Кріштіану Роналду активно розвиває свою торгову марку CR7. Цього разу він знявся у рекламі спідньої білизни.

Роналду виклав у себе в Instagram фото нової колекції спідньої білизни. Оформлення виконано у стилі супергероїв з коміксів. А сама презентація збіглася з виходом нової частини екранізації коміксів "Месники: Завершення".

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Роналду позує на фоні стіни, де написані Power (Сила), Strength (Міць), Belief (Віра) та CR7

 

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Теги: LifeStyle Спорт Футбол Кріштіану Роналду Стиль і мода Мода
Джерело: 24 канал
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