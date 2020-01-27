Кріштіану Роналду зворушливо привітав наречену з днем народження – фото

Джоржині Родрігес, дружині 34-річного форварда "Ювентуса" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, 27 січня виповнилося 26 років.

Футболіст у своєму Instagram виставив миле фото та зробив зворушливий підпис.

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"Вітаю, любов моя! Бажаю тобі дуже гарного дня народження! Ти – чудова жінка і чудова мама для наших дітей. Я так тебе люблю, дорога!", – написав Роналду.

Що відомо про стосунки Роналду та Родрігес?

Кріштіану і Джорджина вперше з'явилися разом в листопаді 2016 року в паризькому Діснейленді. Познайомилися вони на вечірці відомого бренду одягу, в якому працювала Родрігес.



Роналду і Родрігес виховують чотирьох дітей. Втім, лише молодша дівчинка є їхньою спільною дитиною.

У поточному сезоні Роналду провів за "Ювентус" 26 матчів у всіх турнірах, де забив 20 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.