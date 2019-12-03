Кривдник Чісори оцінив шанси Усика побити британця
Британський боксер Ділліан Уайт поділився думкою щодо можливого бою українця Олександра Усика проти Дерека Чісори. Уайт переконаний, що Усику буде важко в поєдинку з Дереком.
За словами Уайта, Дерек складний суперник і він матиме шанси в бою проти українця.
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У Чісори є шанс в цьому бою. Дерек взяв багато користі зі своїх попередніх поразок. Усик, напевно, думає, що Чісору легко перехитрити, але з ним дуже важко битися,
– цитує Уайта Sky Sports.
Уайт вважає, що Усик не має сильного удару, що може стати вирішальним у протистоянні з Чісорою.
Очевидно, що Усик – сильний боєць, добре рухається і все таке, але він не володіє сильним ударом. У мене ж сильний, але мені було важко стримувати Чісору до того моменту, поки я не завершив бій достроково,
– резюмував Ділліан.
Уайт двічі перемагав Чісору. У першому бою Ділліан здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а в грудні 2018 року нокаутував Дерека в 11-му раунді.
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Відео нокауту в бою Уайт – Чісора
Що відомо про бій Усик – Чісора?
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що бій Олександра Усика та Дерека Чісори може відбутися у Великобританії.
За словами співпромоутера Усика, поєдинок прийме Манчестер. Також Хірн назвав ймовірну дату поєдинку – 8 лютого.
Переговори про бій раніше підтвердив промоутер британця Девід Хей.
Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що Чісора погодився на поєдинок з Усиком, однак контракт поки не підписано.
Що відомо про Чісору?
Британець бився з Віталієм Кличком. Чісора програв одноголосним рішення суддів.
На дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також Чісора перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.
Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.
На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.