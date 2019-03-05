Кривдник Кличка знявся для британського глянцю: фото та відео

Британський боксер Тайсон Ф'юрі стане обличчям квітневого номера видання British GQ. перед тим спортсмен дав велике інтерв'ю виданню.

В інтерв'ю Тайсон Ф'юрі розповів, як він потрапив у бокс, як цей вид спорту змінив його. А також про проблеми після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. При цьому боксер може провести ще один бій проти Володимира Кличка.

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"Циганський король" також розповів чим він відрізняється від інших боксерів. А ще чимало про своє життя.

Відео інтерв'ю з Тайсоном Ф'юрі