Кривдник Кличка знявся для британського глянцю: фото та відео

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Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / British GQ

Британський боксер Тайсон Ф'юрі стане обличчям квітневого номера видання British GQ. перед тим спортсмен дав велике інтерв'ю виданню.

В інтерв'ю Тайсон Ф'юрі розповів, як він потрапив у бокс, як цей вид спорту змінив його. А також про проблеми після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. При цьому боксер може провести ще один бій проти Володимира Кличка.

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"Циганський король" також розповів чим він відрізняється від інших боксерів. А ще чимало про своє життя.

 

Відео інтерв'ю з Тайсоном Ф'юрі

 

 

 

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Теги: Спорт Бокс Володимир Кличко Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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