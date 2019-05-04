Кривдник українця ледь не побився на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм: відео

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Сауль Альварес і Деніел Джейкобс
Сауль Альварес і Деніел Джейкобс

Чемпіон світу за версіями WBA і WBC мексиканець Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) і чемпіон IBF американець Деніел Джейкобс (35-2, 29 КО) поштовхалися і ледь не влаштували бійку під час процедури зважування перед боєм.

В ніч з 4-го на 5 травня в Лас-Вегасі, штат Невада, США, відбудеться турнір з професійного боксу, головною подією якого стане об'єднавча зустріч в середній вазі. На рингу зустрінуться Сауль Альварес і Деніел Джейкобс.

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Напередодні протистояння бійці провели офіційну церемонію зважування. За її підсумками американець виявився важчим за суперника. Його вага склала 72,6 кг, в той час як вага Сауля – 72,2 кг. В ході церемонії не обійшлося без інцидентів.

Бійка почалася після того, як Джейкобс спробував буцнути опонента головою. Бійку вдалося припинити завдяки втручанню присутніх.

Раніше українець Сергій Дерев’янченко зробив прогноз на бій найбагатшого боксера світу Сауля Альвареса проти американця Деніела Джейкобса, якому українець програв у жовтні 2018 року, та заявив, що хоче боксувати проти обох цих боксерів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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