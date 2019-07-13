Кривдниця Світоліної ефектно перемогла Вільямс у фіналі Вімблдону

Румунська тенісистка Сімона Халеп стала чемпіонкою Вімблдону 2019. У фіналі Халеп перемогла американку Серену Вільямс.

Серена Вільямс – Сімона Халеп 0:2 (2:6, 2:6)

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На старті матчу титулованій Вільямс не вдалося двічі захистити свою подачу. Семиразова чемпіонка Вімблдону дозволила Халеп вигравати 4:0. Після цього Серена виграла два гейми на своїй подачі, але кривдниця Еліни Світоліної легко виграла сет.

У другому сеті Вільямс вже демонструвала кращий теніс, однак Халеп грала із запасом. У п'ятому геймі румунка зробила черговий брейк. Вільямс більше не виграла жодного гейму й капітулювала 6:2.

Для Халеп це другий титул на турнірі серії Гренд Слем. До цього 27-річна румунка перемагала тільки на Ролан Гаррос у 2018 році. Також Халеп стала першою румункою, яка виграла Вімблдон.