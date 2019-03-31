Кривдниця українки Ястремської виграла престижний турнір у Маямі: відео

Австралійська тенісистка Ешлі Барті виграла Miami Open. У фіналі вона обіграла Кароліну Плішкову з Чехії.

Ще у другому колі турніру Ешлі Барті обіграла українку Даяну Ястремську 2:0 (6:4, 6:1). Згодом вона обіграла Саманту Стосур, Кікі Бертенс, Петру Квітову та Анетту Контавейт. У фіналі ж австралійка зустрілася з Кароліною Плішковою.

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Фінальний матч тривав 1:42 години. У першому сеті тенісистки по разу виграли на подачі суперниці. Тож все вирішували на тай-брейку, де перемогти вдалося Барті.

У другому сеті австралійка виграла перший гейм на подачі суперниці. Вона була близька до того, щоб виграти та повести у рахунку 3:0. Але Плішкова зуміла двічі відіграти брейк-пойнт на своїй подачі. Та у дев'ятому геймі Барті таки перемогла, взявши подачу чешки.

Ешлі Барті – Кароліна Плішкова 2:0 (7:6(1), 6:3)

Ешлі Барті записала на свій рахунок четвертий титул WTA: у 2017 році вона стала чемпіонкою змагань в Куала-Лумпурі, а в минулому сезоні виграла турнір в Ноттінгемі та Підсумковий турнір WTA Elite Trophy в Чжухаї. Вже у понеділок, 1 квітня, австралійка підніметься у топ-10 світового рейтингу WTA.