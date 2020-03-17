У клубі, який грав проти Маліновського, 35% позитивних тестів на коронавірус

В іспанському футбольному клубі "Валенсія" підтверджено нові випадки зараження коронавірусом. Клуб заявив, що вірус виявлено у персоналу і гравців першої команди.

Пресслужба "Валенсії" офіційно повідомила, що 35% тестів є позитивними. Однак усі випадки є безсимптомними.

"Заражені перебувають у своїх будинках під наглядом і з необхідними заходами ізоляції. У клубі 35% позитивних тестів", – інформують іспанці.

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"Валенсія" наполягає на тому, щоб населення залишалося у своїх будинках і строго слідувало всім вже опублікованими гігієнічним і профілактичним заходам,

– сказано в заяві клубу.

Раніше коронавірусом заразилися 5 осіб "Валенсії". Серед футболістів відомо, що вірус підтвердили в Есекіеля Гарая, Еліакіма Мангаля і Хосе Гайі.

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Минулого тижня "Валенсія" грала у Лізі чемпіонів проти італійської "Аталанти", в якій виступає українець Руслана Маліновський. Клуб з Бергамо ввів карантин.

Що відомо про коронавірус в Іспанії? Станом на 17 березня Іспанія стала третьою за чисельністю тих, що заразилися у світі (без урахування Китаю). Там 9 191 заражених та 303 летальні випадки.



Уряд Іспанії оголосив у понеділок про закриття сухопутного кордону у спробі стримати пандемію коронавірусу.



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