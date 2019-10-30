"Крижані Вовки" у видовищному матчі обіграли "Динамо", "Білий Барс" програв "Кременчуку": відео

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Результати УХЛ
Результати УХЛ / uhl.ua

30 жовтня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч. "Крижані Вовки" обіграли МХК "Динамо", а "Кременчук" в овертаймі переграв "Білий Барс".

Крижані Вовки – Динамо 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

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Перший період пройшов за повної переваги киян, яка втілилася у дві закинуті шайби.

У другій двадцятихвилинці обидві команди продемонстрували свою майстерність у реалізації більшості. Спочатку, динамівець Абаджян скоротив рахунок до мінімуму – 2:1. Через три хвилини Олександр Воробей – 3: 1. Ще через три хвилини – і знову Абаджян – 3:2.

Надалі на майданчику були одні "вовки". Гості опинилися під їхнім повним пресингом і тільки чудо позбавила змоги господарям закинути шайбу. Третій період пройшов за рівної боротьби, в якій ще однією шайбою відзначилися господарі майданчика.

Крижані Вовки – Динамо відеоогляд матчу

Білий Барс – Кременчук 4:5 (0:0, 2:2, 2:2, 0:1)

Не менш драматичну перемогу вдалося здобути "Кременчуку". У кожному з періодів на табло був рівний рахунок. У другій та третій двадцятихвилинці команди провели по дві шайби.

Відтак, доля матчу вирішувалася в овертаймі, де вирішальною стала шайба Кісєльова.

Білий Барс – Кременчук відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей ХК Крижані Вовки ХК Білий Барс МХК "Динамо" ХК Кременчук
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