"Крижані Вовки" у видовищному матчі обіграли "Динамо", "Білий Барс" програв "Кременчуку": відео
30 жовтня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч. "Крижані Вовки" обіграли МХК "Динамо", а "Кременчук" в овертаймі переграв "Білий Барс".
Крижані Вовки – Динамо 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
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Перший період пройшов за повної переваги киян, яка втілилася у дві закинуті шайби.
У другій двадцятихвилинці обидві команди продемонстрували свою майстерність у реалізації більшості. Спочатку, динамівець Абаджян скоротив рахунок до мінімуму – 2:1. Через три хвилини Олександр Воробей – 3: 1. Ще через три хвилини – і знову Абаджян – 3:2.
Надалі на майданчику були одні "вовки". Гості опинилися під їхнім повним пресингом і тільки чудо позбавила змоги господарям закинути шайбу. Третій період пройшов за рівної боротьби, в якій ще однією шайбою відзначилися господарі майданчика.
Крижані Вовки – Динамо відеоогляд матчу
Білий Барс – Кременчук 4:5 (0:0, 2:2, 2:2, 0:1)
Не менш драматичну перемогу вдалося здобути "Кременчуку". У кожному з періодів на табло був рівний рахунок. У другій та третій двадцятихвилинці команди провели по дві шайби.
Відтак, доля матчу вирішувалася в овертаймі, де вирішальною стала шайба Кісєльова.
Білий Барс – Кременчук відеоогляд матчу