Кубок африканських націй: Алжир завдяки Марезу здолав Кенію, Марокко перемогло Намібію (відео)

На Кубку африканських націй в Єгипті триває перший тур. Успішно на турнірі у неділю, 23 червня, стартували збірні Марокко, Алжиру та Сенегалу.

Марокко – Намібія 1:0

Гол: Кеімуіне, 89 (авт.)

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Справжні труднощі виникли в Марокко. Збірна, в якій виступають захисник "Ювентуса" Бенатья, оборонець "Боруссії" Д Хакімі та зірка "Аяксу" Зієш тільки завдяки автоголу здолали Намібію. М'яч у свої ворота забив Кеімуіне аж на 89 хвилині.

Сенегал – Танзанія 2:0

Голи: Кейта, 28, Діатта, 64

Не мав проблем у першому турі Сенегал. "Леви Терангі" спокійно переграли Танзанію. Сенегал провів по голу в кожному з таймів і спокійно переміг.

Алжир – Кенія 2:0

Голи: Бунеджа, 34 (пен.), Марез, 43

Успішно на Кубку африканських націй стартував й Алжир. Команда, в якій виступає зірка "Манчестер Сіті" Ріяд Марез, обіграла Кенію. У першому таймі рахунок у матчі з пенальті відкрив Бунеджа. До кінця тайму відзначився Марез, гол якого й став останнім у матчі.