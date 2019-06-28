Кубок Африки-2019: Алжир несподівано переміг Сенегал, Кенія здолала Танзанію

У четвер, 27 червня, відбулись чергові поєдинки другого туру Кубка африканських націй-2019.

Мадагаскар – Бурунді 1:0

Гол: Іламахаріта, 76

Читайте також: Єгипет завдяки елегантному голу Салаха переміг ДР Конго: відео

Незважаючи на рівну гру суперників, Мадагаскару все ж вдалось дотиснути суперника наприкінці матчу, забивши єдиний і водночас вирішальний гол. Звитяга підняла переможців на другу сходинку групи В. Бурунді – на останньому місці.

Сенегал – Алжир 0:1

Гол: Белайлі, 49

У центральному матчі Групи С алжирці з мінімальним рахунком обіграли одного з фаворитів турніру – команду Сенегалу. Єдиний гол в матчі на перших хвилинах другого тайму забив півзахисник туніського "Есперанса" Юсеф Белайлі.

Кенія – Танзанія 3:2

Голи: Олунга, 39, 80, Омоло, 62 – Мсува, 6, Самата, 40

Тим часом на Кубку Америки: Футболіст "Динамо" не реалізував вирішальний пенальті на Копа Америка-2019: відео

Збірні Кенії і Танзанії видали справжній трилер, в якому доля зустрічі була вирішена за кілька хвилин до фінального свистка. Танзанія двічі вела в рахунку і була дуже близька до своєї першої історичної перемоги на КАН, однак кенійці змогли не тільки двічі зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу в кінцівці поєдинку.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram