Кубок Африки-2019: Алжир несподівано переміг Сенегал, Кенія здолала Танзанію
У четвер, 27 червня, відбулись чергові поєдинки другого туру Кубка африканських націй-2019.
Мадагаскар – Бурунді 1:0
Гол: Іламахаріта, 76
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Незважаючи на рівну гру суперників, Мадагаскару все ж вдалось дотиснути суперника наприкінці матчу, забивши єдиний і водночас вирішальний гол. Звитяга підняла переможців на другу сходинку групи В. Бурунді – на останньому місці.
Сенегал – Алжир 0:1
Гол: Белайлі, 49
У центральному матчі Групи С алжирці з мінімальним рахунком обіграли одного з фаворитів турніру – команду Сенегалу. Єдиний гол в матчі на перших хвилинах другого тайму забив півзахисник туніського "Есперанса" Юсеф Белайлі.
Кенія – Танзанія 3:2
Голи: Олунга, 39, 80, Омоло, 62 – Мсува, 6, Самата, 40
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Збірні Кенії і Танзанії видали справжній трилер, в якому доля зустрічі була вирішена за кілька хвилин до фінального свистка. Танзанія двічі вела в рахунку і була дуже близька до своєї першої історичної перемоги на КАН, однак кенійці змогли не тільки двічі зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу в кінцівці поєдинку.