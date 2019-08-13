Кубок Дніпра: "Мотор Січ" буде захищати титул в боротьбі з білорусами, поляками та ізраїльтянами

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Кубок Дніпра-2019 розклад
Кубок Дніпра-2019 розклад / handball.motorsich.com

З 22-го по 24 серпня в Запоріжжі на арені Палацу спорту "Юність" відбудеться міжнародний турнір з гандболу "Кубок Дніпра".

Чинний чемпіон України "Мотор" четвертий рік поспіль в рідних стінах прийме три команди – одних з найкращих представників європейського гандболу.

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"Кубок Дніпра-2019" розіграють за коловою системою, тобто кожен учасник турніру зіграє по черзі з усіма опонентами.

У 2019 учасниками змагання стануть:

  • "Мотор" (Україна)
  • СКА-Мінськ (Білорусь)
  • "Вісла" Плоцьк (Польща)
  • "Хапоель Рішон ЛеЦіон" (Ізраїль)

Чинним володарем трофея є запорізький "Мотор": український клуб жодного разу за час існування турніру не поступився в боротьбі за Кубок.

Розклад змагань можна переглянути за посиланням.

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Теги: Спорт Гандбол
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