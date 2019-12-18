Кубок IBU: українка Меркушина здобула срібло в короткій індивідуальній гонці

У середу, 18 грудня, в австрійському Обертілліасі в рамках третього етапу Кубка IBU пройшла жіноча коротка індивідуальна гонка.

Українка Анастасія Меркушина зуміла закрити всі мішені і довгий час залишалася головною претенденткою на перемогу, проте німкеня Шерер також бездоганно відстрілялася і виявилася швидшою ходом. Меркушина залишилася з сріблом.

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Ще одну представницю України Ольгу Абрамову переможниця гонки відправила з третього на прикре четверте місце. Юлія Журавок та Анна Кривонос стали 21-ю і 22-ю відповідно. Катерина Бех та Надія Бєлкіна не потрапили в топ-40.

Коротка індивідуальна гонка. Жінки

1. Стефані Шерер (Німеччина) 39:40,2 (0 + 0 + 0 + 0)

2. Анастасія Меркушина (Україна) +56,8 (0 + 0 + 0 + 0)

3. Анна Вайдель (Німеччина) +1:04,2 (0 + 0 + 0 + 1)

4. Ольга Абрамова (Україна) +1:23,4 (0 + 1 + 0 + 0)

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20. Юлія Журавок (Україна) +3:00,0 (0 + 0 + 1 + 1)

22. Анна Кривонос (Україна) +3:05,1 (0 + 0 + 1 + 0)

49. Катерина Бех (Україна) +5:30,1 (1 + 1 + 2 + 1)

61. Надія Бєлкіна (Україна) +6:09,4 (2 + 2 + 1 + 3)

Дещо раніше українець Сергій Семенов здобув золоту нагороду на третьому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Українець переміг у старті, в якому взяло участь 132 спортсмени.