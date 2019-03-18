Кубок націй: українські біатлоністи тримаються у топ-10 після чемпіонату світу

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Жіноча збірна України з біатлону
Жіноча збірна України з біатлону / facebook.com/biathlon.com.ua

Після завершення чемпіонату світу з біатлону, який відбувся у Швеції, чоловіча та жіноча збірні України тримаються у топ-10 Кубка націй.

Чоловіча збірна України наразі посідає 10-е місце, маючи у своєму активі 5129.0 балів. Попереду українців Швейцарія (5188.0). Сильно відстала від України збірна Болгарії (4582.0).

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Найбільше балів до активу збірної України заніс чемпіон світу Дмитро Підручний, який виграв гонку переслідування – 991. Артем Прима – 914, Сергій Семенов – 701, Артем Тищенко – 496, Руслан Ткаленко – 247, Тарас Лесюк – 217, Віталій Труш – 82.

Лідирує у чоловічому заліку Кубка націй збірна Норвегії. На другому місці Франція, Німеччина – третя.

Жіноча збірна України посідає 7-е місце з 5688.0 балами. Відірвалася від українок Швеція – 6238.0. Позаду української команди Чехія – 5557.0.

Найбільше балів для України здобула Анастасія Меркушина – 849. Олена Підгрушна – 666, Віта Семеренко – 662, Юлія Джима – 628, Валентина Семеренко – 551, Яна Бондар – 282, Надія Бєлкіна – 232, Юлія Журавок – 127.

Лідирує у жіночому заліку збірна Норвегії. Друге місце утримує Німеччина, а третя – Франція.

На чемпіонаті світу українські біатлоністи вибороли дві нагороди. Дмитро Підручний став чемпіоном світу, а жіноча команда виборола бронзову нагороду в естафеті.

Останній етап Кубка світу з біатлону відбудеться у норвезькому Холменколлені. Етап стартує 21 березня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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