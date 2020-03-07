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Кубок світу: українські біатлоністи прокоментували історичний результат

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Артем Прима / biathlon.com.ua

Українські біатлоністи Артем Прима та Сергій Семенов прокоментували срібну нагороду на Кубку світу в Нове-Мєсто. Обидва спортсмени виступили в українській "четвірці" разом з Русланом Ткаленком та Дмитром Підручним.

Артем Прима, який розпочинав гонку у складі збірної України, у коментарі ФБУ заявив, що задоволений своїм етапом.

На другій стрільбі Артем використав два запасні патрони та передав естафету Сергію Семенову у топ-5.

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Не задоволений стрільбою стоячи – закрив з семи, а хотілося працювати чисто. Прийшли на вогневий вчотирьох і ті, хто відстріляв з п'яти-шести патронів – пішли раніше. Мені ж довелося наздоганяти. Було б менше промахів, пішов би в групі – було б краще і для Сергія,
– сказав Прима.

Також Артем розповів, що у нього не було проблем через те, що стріляти довелося за темної пори доби.

Водночас Сергій Семенов акцентував увагу на лижах. За його словами, вони працювали відмінно.

У принципі, працювалося сьогодні нормально. Трохи пропустив ривок норвежця на підйомі вийшов відрив, після якого далі вже під'їхати не зміг. Самопочуття сьогодні гарне, лижі – взагалі бомба! Спасибі сервісменам. Один промах був, а значить все одно є над чим працювати. Але, з огляду на те, як сьогодні стріляють інші спортсмени, думаю, впорався непогано,
– додав українець.

Для чоловічої команди це лишень 4 медаль в естафеті в рамках Кубків світу за часів Незалежності України.

Всього українці двічі вигравали срібло та двічі бронзу.

Востаннє чоловіча збірна України з біатлону підіймалася на подіум 11 березня 2011 року. У російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" виграли бронзову медаль.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Артем Прима Сергій Семенов Спорт Новини біатлону
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