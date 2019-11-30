Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

У суботу, 30 листопада, стартує новий біатлонний сезон. У шведському Естерсунді відбудеться одиночна змішана естафета. Спорт24 розповідає усе найважливіше, що потрібно знати про новий сезон з біатлону.

Де відбудуться етапи Кубка світу

1 етап. Естерсунд, Швеція. 30 листопада - 8 грудня.

2 етап. Хохфільцен, Австрія. 13-15 грудня.

3 етап. Ансі, Франція. 19-22 грудня.

4 етап. Оберхоф, Німеччина. 9-12 січня.

5 етап. Рупольдинг, Німеччина. 15-19 січня.

6 етап. Поклюка, Словенія. 23-26 січня.

Чемпіонат світу. Антхольц-Антерсельва, Італія. 13-23 лютого.

7 етап. Нове-Мєсто, Чехія. 5-8 березня.

8 етап. Контіолахт, Фінляндія. 12-15 березня.

9 етап. Холменколлен, Норвегія. 20-22 березня.

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Склад збірної України

Жіноча команда

Віта Семеренко

Валя Семеренко

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Надія Бєлкіна

Дар'я Блашко

Чоловіча команда

Артем Прима

Дмитро Підручний

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Хто покаже біатлон в Україні?

В Україні біатлонний сезон 2019/2020 традиційно транслюватиме телеканал "UA: Перший". Натомість у новому сезоні біатлон більше не транслюватиме телеканал "Спорт-1".

"UA: Перший" підготував сюрприз для вболівальників. Українська біатлоністка Яна Бондар коментуватиме біатлон на каналі. Яна пропустить цей сезон для того, щоб відновитися після травм і більше часу приділити особистому житті.

Також коментаторами на "UA: Перший" стануть Владислав Шалота та Сергій Ружицький.

Хто фаворит?

Чоловіки

У минулому сезоні Йоганнес Бьо не залишив шансів своїм конкурентами. Їх у норвежця просто не було. Мартен Фуркад провів один з найгірших сезонів у кар’єрі. Подекуди боротьбу Йогганесу нав’язував росіянин Олександр Логінов, однак його відставання у загальному заліку склало аж 408 балів.

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Букмекери "Фаворит Спорт" дали прогноз на переможця загального заліку Кубків світу. Найбільше шансів у Бьо. Його перемогу фахівці оцінили коефіцієнтом 1,80.



Йоганнес Бьо / фото: GETTY IMAGES

На думку експертів, боротьбу Бьо нав’яже Мартен Фуркад, який на передсезонних зборах у Шушені був кращим за Йогганеса. Третім фаворитом у боротьбі за Великий кришталевий глобус експерти називають Логінова – коефіцієнт 13.

Для Логінова й Фуркада буде шанс дати бій Бьо, оскільки той вже оголосив, що пропустить декілька гонок через народження дитини.

Жінки

Мабуть, найяскравішою боротьба буде серед жінок. Після того, як Анастасія Кузьміна та Лаура Дальмаєр оголосили про завершення кар’єри, вкрай складно давати прогнози. Хоча німкеня й не надто вдало виступила в минулому сезоні.

У минулому сезоні Великий кришталевий глобус виграла італійка Доротея Вірер. Цього року букмекери "Фаворит Спорт" прогнозують, що найсильнішою за підсумками етапів Кубка світу стане Ліза Віттоцці. На її перемогу фахівці пропонують коефіцієнт 4,70.

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Великі надії в німецьких вболівальників на Деніз Херманн. Одна з найшвидших біатлоністок світу стабілізувала стрільбу. Якщо Херманн стрілятиме влучно, то шансів боротися з нею не буде.



Доротея Вірер / фото: biathlon.com.ua

Щодо шансів Доротеї Вірер знову стати найкращою у сезоні, то букмекери "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 5,60. Не багато шансів виграти Великий кришталевий глобус у Кайси Мякяряйнен – коефіцієнт 10.00.

А що там українці?

Наразі найсильнішим біатлоністом чоловічої команди є чинний чемпіон світу Дмитро Підручний. На жаль, Дмитро пропустить перші гонки через травму спини.

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Про її серйозність наразі складно говорити. Відомо тільки те, що в команді вирішили не ризикувати здоров’ям Дмитра.



Дмитро Підручний / фото: biathlon.com.ua

Відтак, усі надії в чоловічій команді на Артема Приму. Також тренер збірної Юрай Санітра підтягнув до команди молодих Дудченка та Лесюка. Сергій Семенов поки не потрапляє на гонки Кубка світу.

Щодо жіночої команди, то великі надії покладаються на Анастасію Меркушину та Юлію Джиму. Втім, про форму дівчат складно говорити.

Олена Підгрушна поки не змогла гарантувати собі місце в збірній України та виступатиме на етапах Кубка IBU. Натомість виступатиме за "синьо-жовтих" 23-річна білоруска Дар'я Блашко.