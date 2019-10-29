Кубок України: календар матчів 1/8 фіналу

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Кубок України 2019-2020 ▷ таблиця, розклад матчів
Кубок України календар матчів

У середу, 30 жовтня, відбудуться матчі 1/8 фіналу кубка України. Суперники та дати початку матчів – в новині Спорт24.

Найцікавішим матчем 1/8 фіналу Кубка України стане зустріч "Динамо" та "Шахтаря". Це вдруге команди зустрічається на цій стадії турніру. Перший раз це було в сезоні 2011/2012.  Тоді теж матч відбувся у Києві, а дальше пройшов "Шахтар". матч закінчився з рахунком 2:3.

Загалом "Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрінуться в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – тільки п'ять.

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Щодо решти матчів, то варто відзначити дербі Донецької області "Маріуполь" – "Олімпік", а також ще два матчі за участі команд УПЛ – "Колос" проти "Ворскли" та "Олександрії" проти "Зорі". При цьому останній матч – це гра команд, які претендують на потрапляння у Лігу Європи наступного сезону.

Календар матчів

14:00. Маріуполь – Олімпік
14:00. Минай – Львів
17:00. Інгулець – Дніпро-1
17:00. Колос – Ворскла
17:00. Миколаїв – Десна
18:00. Альянс – Гірник-Спорт
18:00. Олександрія – Зоря
19:30. Динамо – Шахтар

Нагадаємо, у чвертьфінал вийдуть вісім переможців цих пар. Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться згодом. матчі заплановані вже на 4 березня 2020 року. Півфінали – на 22 квітня 2020 року. Фінал відбудеться 13 травня 2020 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кубок України
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