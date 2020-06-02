Вихованки однієї із найбільш відомих спортивних закладів змушені проводити тренування під відкритим небом. Школа Дерюгіних більше немає власної бази.
Вчора, 1 червня, у День захисту дітей гімнастки провели тренування на свіжому повітрі, повідомляє
ukrinform.ua. Резонансна ситуація сталась між керівництвом Жовтневого палацу, який протягом 63 років слугував для гімнасток базою для тренувань та Школою Дерюгіних.
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Школу виселили, а концерти будуть тривати
Керівництво приміщення аргументувало таке виселення школи тим, що будівля знаходиться у аварійному стані. На цій підставі у березні цього року орендодавець відмовив у продовженні оренди приміщення.
Вони зачинили двері перед більше, ніж ста гімнастками. Єдиний вихід дівчат – тренування на вулиці. Такі активності відвідала бронзова призерка Олімпіади 2016 року Анна Різатдінова.
Зараз ми повинні заступитися за цих дітей, за цю велику школу і зберегти цю цінність, – сказала Різатдінова.
Такого розголосу справа б не набула, якби не продовження продажу квитків на вже анонсовані концерти, які мають відбуватись у палаці.
Про це зазначила у офіційному звернення із проханням до української влади Альбіна Дерюгіна, яка є легендою художньої гімнастики та виховала не одну олімпійську призерку.
Друзі! Останні декілька років ви не чули жодного виступу чи інтерв'ю нашої дорогої Альбіни Миколаївни. Сьогодні Герой України, засновниця української школи художної гімнастики вимушена перервати своє мовчання. ⠀ Альбіна Дерюгіна завжди була першою у всьому і зараз вона першою публічно стає на захист легендарної "Школи Дерюгіних". Починаючи з 1957 року головний офіс та спортивний зал школи розташований у Жовтневому палаці. Зараз вперше за 63 роки ми опинилися у ситуації, коли "Школу Дерюгіних" буквально виселяють із Жовтневого палацу. ⠀ Всесвітньо відома школа, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань. Це ставить під загрозу підготовку спортсменів найвищого рівня. Близько 100 гімнасток та їхні тренери не мають іншого виходу, крім як проводити тренування на вулиці. ⠀ Альбіна Миколаївна особисто звертається до Президента України та міського голови Києва з проханням звернути увагу на ситуацію і допомогти з її вирішенням. ⠀ Нещодавно ми отримали лист від керівництва Жовтневого палацу про аварійний стан будівлі, на підставі чого школі відмовили у продовженні оренди приміщення. Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення "Школи Дерюгіних" єдине у Жовтневому палаці було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу Жовтневого палацу продовжує працювати і там уже анонсуються концерти, а закривають лише "Школу Дерюгіних". Будівля належить Федерації профспілок України. Тому ми звертаємося також до керівництва профспілок. ⠀ Наші прохання: - укласти довгостроковий договір оренди між Федерацією профспілок України та ДЮСШ Дерюгіних; - терміново локалізувати аварійно небезпечну ділянку; - спільно із КМДА та за участю керівництва Школи пропрацювати можливості для проведення ремонтних робіт уже в цьому році. ⠀ Для нас Жовтневий палац – це більше, ніж просто місце для тренувань. Це символ художньої гімнастики України. Це тисячі історій юних спортсменок. Це місце, де запалюються спортивні зірки. ⠀ З повагою, колектив та адміністрація "Школи Дерюгіних". ⠀ #savederiuginaschool #deriuginaschool
Допис, поширений
Школа гімнастики Дерюгіних (@deriuginaschool.ua) 27 Тра 2020 р. о 9:23 PDT