Вихованки однієї із найбільш відомих спортивних закладів змушені проводити тренування під відкритим небом. Школа Дерюгіних більше немає власної бази.

Вчора, 1 червня, у День захисту дітей гімнастки провели тренування на свіжому повітрі, повідомляє ukrinform.ua. Резонансна ситуація сталась між керівництвом Жовтневого палацу, який протягом 63 років слугував для гімнасток базою для тренувань та Школою Дерюгіних.

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Школу виселили, а концерти будуть тривати

Керівництво приміщення аргументувало таке виселення школи тим, що будівля знаходиться у аварійному стані. На цій підставі у березні цього року орендодавець відмовив у продовженні оренди приміщення.

Вони зачинили двері перед більше, ніж ста гімнастками. Єдиний вихід дівчат – тренування на вулиці. Такі активності відвідала бронзова призерка Олімпіади 2016 року Анна Різатдінова.

Зараз ми повинні заступитися за цих дітей, за цю велику школу і зберегти цю цінність,

– сказала Різатдінова.

Такого розголосу справа б не набула, якби не продовження продажу квитків на вже анонсовані концерти, які мають відбуватись у палаці.

Про це зазначила у офіційному звернення із проханням до української влади Альбіна Дерюгіна, яка є легендою художньої гімнастики та виховала не одну олімпійську призерку.