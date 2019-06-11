Кваліфікація Ліги чемпіонів: стали відомі результати першого жеребкування

Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів. Чемпіони Гібралтару, Андорри, Сан-Марино і Косово розіграють в Пріштіні одну путівку в перший відбірковий раунд.

Півфінальні матчі відбудуться 25 червня. Фінал, в якому розіграють єдину путівку в перший відбірковий раунд Ліги чемпіонів – 28 червня. Всі матчі відбудуться в Косово на стадіоні "Фаділь Вокр".

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Півфінал:

"Феронікелі" (Косово) – "Лінкольн" (Гібралтар)

"Тре Пенне" (Сан-Маріно) – "Санта-Колома" (Андорра)

Переможець потрапить до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Троє тих, хто програв, потрапляють до другого відбірного раунду Ліги Європи.

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