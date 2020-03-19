Ла Ліга організувала онлайн-турнір FIFA 20 серед іспанських клубів
Усі клуби Ла Ліги дали згоду на участь у віртуальному футбольному турнірі. Так оригінально футболісти знайшли спосіб заповнити велику перерву у чемпіонаті, яка стала вимушеною через пандемію коронавірусу.
Така ідея виникла після того, як онлайн-матч зіграли між собою у FIFA 20 форвард Бетіса Борха Іглесіас та захисник Севільї Серхіо Регілон. Поєдинок транслювали на Twitch, цей віртуальний матч наживо дивились 60 тисяч фанатів.
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Іглесіас переміг з рахунком – 6:5. Після зустрічі Борха написав у своєму твіттері, що радий перемогти перше віртуальне дербі та висловив надію, що глядачам сподобався матч.
Дуже дякую всім вам, хто приєднався до цього божевілля. Ми сподіваємось, що вам сподобалось. Дуже сильно заохочуємо дивитись такі віртуальні матчі далі, поки така ситуація у світі,
– прокоментував у своєму твіттері гравець.
Севільське дербі мало відбутися 15 березня в рамках 28-го туру Ла Ліги, проте 12 березня чемпіонат був припинений через коронавірус.
Першими таке розв'язання питання відсутності футболу запропонував англійський футбольний клуб з Ліги 2 "Лейтон Орієнт". Вони дали ідею організувати турнір по FIFA20 серед 64 європейських клубів.
На таку ініціативу відгукнулись вже 59 учасників. Повний список команд-учасниць вони оприлюднили на своїй сторінці у твіттері. До речі, в турнірі виявили взяти участь нинішні чемпіони Англії – "Манчестер Сіті".
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