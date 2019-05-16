"Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео

1287 Читать новость на русском
Аталанта – Лаціо: результат матчу та відео голів
Аталанта – Лаціо: результат матчу та відео голів / twitter.com/_GIFN

Римське "Лаціо" стало володарем Кубка Італії сезону 2018/2019. У фінальному матчі "орли" перемогли "Аталанту".

Аталанта – Лаціо 0:2
Голи: Мілінковіч-Савіч, 82, Корреа, 90

Дивіться також: "Шахтар" без проблем переміг "Інгулець" і виграв 13-й Кубок України: відео

Команда з Бергамо надзвичайно небезпечно розпочала матч і першу половину тайму була більш гострою. Однак номінальним господарям не вдалося засмутити воротаря "Лаціо". Після блідого старту увімкнулися гравці римського клубу й почали створювати загрозу біля воріт "богів".

Доля ж матчу вирішилася наприкінці основного часу. Свій шанс після подачі з кута поля використав серб Мілінковіч-Савіч. Півзахисник вдало замкнув навіс головою.

Після пропущеного голу клуб з Бергамо побіг відіграватися й був покараний вдруге на 90-й хвилині. Корреа познущався з оборонців "Аталанти" й переправив м'яч у ворота – 2:0.

Для "Лаціо" це сьомий Кубок Італії в історії. Востаннє до цього римляни вигравали Кубок у 2013-у році.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
сьогодні
11896
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
сьогодні 15:06 Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
99
Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
сьогодні 14:19 Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
431
"Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
сьогодні 13:54 "Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
262
"Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
сьогодні 12:31 "Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
1287
Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
15 травня 22:16 Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
591
Новини
Більше новин
Залиште відгук