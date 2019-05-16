"Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео

Римське "Лаціо" стало володарем Кубка Італії сезону 2018/2019. У фінальному матчі "орли" перемогли "Аталанту".

Аталанта – Лаціо 0:2

Голи: Мілінковіч-Савіч, 82, Корреа, 90

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Команда з Бергамо надзвичайно небезпечно розпочала матч і першу половину тайму була більш гострою. Однак номінальним господарям не вдалося засмутити воротаря "Лаціо". Після блідого старту увімкнулися гравці римського клубу й почали створювати загрозу біля воріт "богів".

Доля ж матчу вирішилася наприкінці основного часу. Свій шанс після подачі з кута поля використав серб Мілінковіч-Савіч. Півзахисник вдало замкнув навіс головою.

Після пропущеного голу клуб з Бергамо побіг відіграватися й був покараний вдруге на 90-й хвилині. Корреа познущався з оборонців "Аталанти" й переправив м'яч у ворота – 2:0.

Для "Лаціо" це сьомий Кубок Італії в історії. Востаннє до цього римляни вигравали Кубок у 2013-у році.

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