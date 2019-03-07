Леброн Джеймс обійшов Майкла Джордана у рейтингу найкращих снаперів НБА: фото

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вийшов на четверте місце в списку найкращих снайперів НБА в історії.

У четвер, 7 березня, "озерні" вдома програли "Денверу" – 99:115. За першу половину даної зустрічі Джеймс набрав 17 очок, а всього на його рахунком 32 297 очок в НБА.

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За цим показником він перевершив легендарного Майкла Джордана (32292 очка). Лідером же в списку бомбардирів НБА є Карім Абдул-Джаббар (38 387 очок).

Спорт 24 писав, що українець Олексій Лень потрапив у стартову п’ятірку своєї команди на гру проти "Чикаго". Після попереднього матчу, коли Лень оформив дабл-дабл, українець провів у матчі понад 26 хвилин. За цей час він набрав 28 очок, що є найкращим показником у матчі.

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