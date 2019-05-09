"Леганес" продовжив контракт з тренером, який не довіряє українцю Луніну

Іспанський "Леганес", за який на правах оренди виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, продовжив контракт з головним тренером Маурісіо Пеллегріно.

Аргентинський спеціаліст продовжив угоду з клубом з передмістя Мадрида до 2021 року, повідомляє офіційний твіттер "Леганеса".

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Маурісіо Пеллегріно очолює Леганес з літа 2018-го року. За 2 тури до закінчення Ла Ліги "огірки" посідають 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Пеллегріно зовсім не довіряє українцю Андрію Луніну і робив ставку на 34-річного іспанського воротаря Пічу Куельяра.

За інформацією ЗМІ, велика ймовірність того, що Лунін в наступному сезоні повернеться в "Реал" і стане другим воротарем після Тібо Куртуа.

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