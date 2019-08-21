Легенда "Баварії" перейшов у відомий італійський клуб

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Франк Рібері
Франк Рібері / facebook.com/pg/fcbayern.en

Французький футболіст Франк Рібері продовжить кар'єру в Італії. Атакувальний півзахисник перейшов у "Фіорентину" з міста Флоренція.

Франк прилетів в Італію, щоб підписати повноцінний контракт з "фіалками". Наразі нема інформації про деталі угоди.

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36-річний Рібері переходить у "Фіорентину" в статусі вільного агента. Влітку у Франка закінчився контракт з "Баварією" і сторони вирішили не продовжувати угоду.

Рібері є легендою "Баварії", куди він перейшов з французького "Марселя" у 2007 році. За німецький клуб Рібері сумарно зіграв 425 матчів, забив 124 голи та віддав 182 результативні передачі.

З "Баварією" Франк 9 разів вигравав чемпіонат Німеччини, 6 разів Кубок Німеччини та Суперкубок Німеччини (5). У 2013 році з мюнхенцями француз виграв Лігу чемпіонів та був визнаний найкращим гравцем року за версією УЄФА. Рібері володар Суперкубку УЄФА 2013.

"Фіорентина" за підсумками минулого сезону посіла 16-е місце в італійській Серії A. "Фіалки" гарантували собі прописку в елітному дивізіоні тільки в останньому турі.

У новому сезоні "Фіорентина" перший офіційний матч зіграє проти "Наполі" в рамках Серії A. Гра відбудеться у Флоренції в суботу, 24-го серпня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія Трансфери
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